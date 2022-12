Ambulancia causó aparatoso accidente en norte de Cali tras pasar semáforo en rojo

Un aparatoso accidente se registró en el norte de Cali, luego que una ambulancia se volcara tras pasarse un semáforo en rojo y chocar contra un automóvil sore la carrera 1 con calle 34, en el norte de Cali. Los paramédicos, que se dirigían a atender otro siniestro cerca al sector, quedaron atrapados en el vehículo por lo que la misma comunidad debió enderezarlo para rescatarlos.

En el hecho, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. "Los dos conductores presentaron solo politraumatismos, el paramédico asistente de la ambulancia está un poco más delicado, pero, al parecer, no reviste mayor gravedad", indicó John Jairo Ortega, guarda de tránsito.

Asimismo, los agentes que atendieron la emergencia indicaron que el vehículo de asistencia médica iba con exceso de velocidad. "Transitaba sobre la carrera primera en sentido centro hacia Palmira, no respetó la luz del semáforo y colisionó con el carro particular", explicó Ortega.

El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, aseguró que la ambulancia accidentada, cuya placa delantera era de Bogotá y la trasera de Guacarí, pertenece a los cerca de 60 vehículos ilegales que realizan paralelismo y se dedican a recoger personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito en distintas partes la capital del Valle del Cauca.

Por lo tanto, anotó el funcionario, el propietario del automotor podría enfrentar acciones judiciales por estar prestando un servicio de salud en un vehículo no autorizado.

A lo largo del 2016, en la capital del Valle del Cauca se han presentado seis accidentes en los que se han visto involucradas ambulancias.