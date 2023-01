Ambulancia fue requerida en control de tránsito y acabó inmovilizada por transportar varios abuelos

Autoridades señalaron que los adultos mayores iban en el vehículo supuestamente porque la buseta del ancianato al que pertenecen tenía pico y placa.

Una ambulancia fue inmovilizada en Cali por prestar un servicio no autorizado, pues estaba transportando, según autoridades de tránsito, once adultos mayores de un ancianato ubicado en Jamundí, sur del Valle del Cauca.

“En la calle 5 con carrera 80 fue abordada por los agentes cuando se le pidió los papeles al de la ambulancia evidenciamos que había una serie de personas al interior de la misma prestando un servicio no autorizado”, dijo Ricardo herrera, subsecretario de Movilidad de Cali.

La ambulancia venía del municipio de Jamundí y fue abordada por los agentes hacia las 8:00 de la mañana del pasado martes 18 de diciembre.

“En ese momento, el agente pide los papeles, hace el comparendo correspondiente y obviamente queda inmovilizada la ambulancia”, anotó el funcionario, que posteriormente es llevada a los patios de la capital del Valle del Cauca.

Desde el ancianato se informó que los abuelitos eran transportados en el vehículo debido a que la buseta en la que normalmente se trasladan a centros asistenciales para recibir atención tenía pico y placa.

Finalmente, el subsecretario de Movilidad de Cali sostuvo que la sanción por la prestación de este servicio no autorizado comprende una multa de aproximadamente 800 mil pesos y que se adelanta la investigación correspondiente que podría llevar incluso a cancelación de la licencia.