Ambulancia se dirigía a atender una emergencia y terminó estrellándose contra un poste de energía

El conductor y un paramédico que se movilizaba en el vehículo resultaron heridos tras el aparatoso accidente de tránsito, que, por fortuna, no dejó muertos.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en Cali donde una ambulancia resulta involucrada. Uno de vehículo de este tipo que se dirigía a atender una emergencia se estrelló contra un poste de energía en el suroeste de la capital del Valle del Cauca.

“Según los organismos de emergencia, presentan politraumatismos y ya fueron asistidos en un centro asistencial en el sur de la ciudad”, dijo Wílliam Bermúdez, director del Centro de Gestión de Movilidad de Cali.

El siniestro habría ocurrido como consecuencia de un cierre realizado por un vehículo, maniobra que, de acuerdo con Bermúdez, “muy posiblemente genera un impacto directo”.

“Determinar un exceso de velocidad, sin elementos técnicos, no es fácil para nosotros como autoridad sacar esta hipótesis. Pero afortunadamente no hablamos de hechos fatales, debido al impacto tan importante que sufrió este vehículo”, anotó el funcionario.

El director del Centro de Gestión de Movilidad de Cali recordó que las ambulancias cuentan con un sistema de comunicaciones que permite asignar el vehículo que debe ir a atender determinada emergencia y así “evitar una guerra del centavo”.

“La necesidad no es correr, es prestar un buen servicio. Es una recomendación que nosotros, desde el área de Educación y Cultura de la Secretaría de Movilidad, damos a todos los conductores para no poner en riesgo a todos los actores en movilidad”, explicó.

El accidente de la ambulancia ocurrió a la altura de la carrera 56 con calle 7 Oeste, barrio Bella Suiza, al mediodía del pasado jueves 3 de enero de 2019.

Vea también:

Ambulancia al parecer iba atender una emergencia y acabó involucrada en aparatoso accidente

Cuatro heridos dejó aparatoso accidente a causa de ambulancia que habría cruzado semáforo en rojo