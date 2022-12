Amenazan a joven que increpó a Uribe en Buenaventura en evento sobre plebiscito

Foto: cortesía para Noticias Caracol

El pasado martes, Leonard Rentería se presentó ante la Fiscalía para denunciar las amenazas de las que ha sido víctima, luego que el video donde increpó al senador Álvaro Uribe Vélez, en acto que promovía el no al plebiscito por la paz en Buenaventura. se volvió viral en las redes sociales.

"Ha habido varias. Una fue una llamada que recibí el lunes a las 7:44 de la mañana, donde me decían que estaba muerto y que era un sapo, luego colgaron. Por Facebook, alguien me escribió diciendo que era un negro guerrillero y otra chica dijo en una página: 'Este es el Facebook del señor que se atrevió a desafiar a Uribe, ustedes verán qué hacemos'", sostiene el vallecaucano de 26 años.

Rentería, quien se dedica a la música rap y actualmente estudia psicología, señala que, debido a las intimidaciones, decidió cerrar su perfil en Facebook por seguridad, ya que ahí tenía algunas fotos de su familia.

El joven, representante legal de la Asociación Cultural Rostros Urbanos, manifiesta que también dio a conocer esta situación a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, para que se inicien pronto las investigaciones que permitan dar con los responsables de estas amenazas.