Andrés Escobar, el civil que disparó en Cali, fue citado a interrogatorio en la Fiscalía

Andrés Escobar, el civil que disparó un arma en medio de manifestaciones en Cali, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía.

Tendrá que presentarse junto a un abogado para que explique su proceder en las manifestaciones del 28 de mayo.

Andrés Escobar fue grabado accionando un arma que, según él, era traumática, antes la mirada de policías en la capital vallecaucana.

El hombre, el lunes, emitió un video en sus redes sociales en el cual se pronunció sobre los hechos.

“Quiero hacer este video para públicamente pedir una disculpa por los hechos sucedidos el día viernes 28 de mayo en la calle 16 con carrera 100. Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional”, dijo en la grabación.

Además, agregó que ha sido víctima de amenazas y que tomará medidas legales contra las personas que divulgaron sus imágenes mientras disparaba el arma.

“En el video se ve claramente que estoy haciendo unos disparos al aire, no tenía intención de causarle daño a una persona”, indicó.

Los policías que se ven en el video en el que Andrés Escobar y otras personas aparecen accionando armas también son investigados por presunta omisión de sus funciones, por no evitar que este hombre y las demás civiles dispararan.

Ese 28 de mayo, Cali vivió una jornada sangrienta en la que se reportaron por lo menos 10 asesinatos, entre ellos los de dos personas a manos de un funcionario del CTI, quien les disparó en un bloqueo ubicado en La Luna y también fue muerto por linchamiento por una turba enardecida.

