Andrés Escobar, empresario que fue grabado disparando en Cali, dice que "el camino no son las armas"

Andrés Escobar, el empresario que fue captado en video disparando en Ciudad Jardín, habló tras los hechos registrados el pasado viernes en este barrio del sur de Cali y luego de que fuera expuesto en redes sociales, donde lo calificaron de “asesino, paramilitar y genocida”.

“Quiero hacer este video para públicamente pedir una disculpa por los hechos sucedidos el día viernes 28 de mayo en la calle 16 con carrera 100. Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional”, dijo.

Aseguró que, por las fotos que han estado circulando en redes sociales, ha sido objeto de “injurias, calumnias, múltiples amenazas de manera acelerada”.

“No solo he recibido esas amenazas yo, las ha recibido toda mi familia, mis colaboradores, mis allegados, mis amigos. Hicieron pública mis redes, la dirección de mi casa, mucha información de la gente a mi alrededor”, anotó.

Por esta situación y la preocupación que tiene por la vida de la gente que lo rodea, dijo que se vio obligado a hablar y que es una persona de bien, con empresa producto de mucho esfuerzo y años de trabajo, y “sin antecedentes judiciales”.

Aseguró que el arma que estaba usando es traumática y mostró el registró de importación de la DIAN, así como la factura de compra.

“En el video se ve claramente que estoy haciendo unos disparos al aire, no tenía intención de causarle daño a una persona, no se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Estaban reduciendo a la fuerza pública, los vándalos”, afirmó.

Afirmó que “los disparos fueron para disuadirlos, ya que estaban avanzando para quemar” el CAI de Ciudad Jardín.

“Esos no eran manifestantes legítimamente marchando, tenemos los videos donde ellos también nos disparaban, donde tiraban bombas molotov hacia el CAI, donde vandalizaron todo a su alrededor”, sostuvo.

Indicó que demandará a la persona que lo expuso en redes sociales.

En el video donde aparece Escobar disparando también se observan miembros de la fuerza pública a su alrededor, lo cual generó polémica y por lo que la Policía investiga a los uniformados.

Durante dicha jornada de protestas en Cali se registró el homicidio de al menos 10 personas, entre ellas la de dos personas a manos de un funcionario del CTI , quien les disparó en un bloqueo ubicado en La Luna y también fue asesinado por una turba enardecida .