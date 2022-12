Angelino Garzón recurrirá a una tutela para ser candidato a la Alcaldía de Cali

Por sugerencia de algunos abogados de Cali, el expresidente Angelino Garzón anunció que presentará una tutela para que el Consejo Nacional Electoral le permita su inscripción como candidato a través de un movimiento de firmas.

“Todo el país sabe la paciencia que yo he tenido para esperar el aval del partido de la U para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o Cali pero aquí me pasó lo de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, que la carta nunca llegó y por lo tanto yo me voy a reunir el próximo sábado con un grupo de abogados de Cali, para autorizarlos a realizar una acción de tutela en los próximos días porque consideran que el Consejo Nacional Electoral me está violando mis derechos humanos en la parte de ser elegido”, aseguró el expresidente.

“El domingo 1 de marzo el partido de la U tomó la decisión de respaldar a la Alcaldía de Bogotá a Rafael Pardo, sin ser este militante del partido”, agregó Garzón.

A principios de la semana pasada, Angelino Garzón le había asegurado al copresidente del partido de la U, el senador Roy Barreras, que esperaría tranquilamente hasta el 25 de marzo, fecha en que el partido anunciaría de manera pública a quién le van a dar el aval en Cali, pero a esto se le suma la indecisión de no confirmar si será militante para la Alcaldía de Bogotá o Cali.

“Este grupo de abogados van a presentar la acción de tutela en Cali pidiendo que el Consejo Nacional Electoral permita que yo pueda ser candidato a la Alcaldía de Cali o Bogotá”, concluyó.