Angustia e impotencia: estos fueron los momentos posteriores al asesinato de Juliana Giraldo

Sigue la conmoción en Colombia por la muerte, a manos de un soldado del Ejército Nacional, de Juliana Giraldo. Los videos grabados segundos después del crimen, ocurrido en Miranda, Cauca, han sido publicados por medios de varios países.

En uno de ellos, grabado por el compañero sentimental de la víctima, se ve cómo este se bajó del automotor y grabó los momentos posteriores a la muerte de Juliana Giraldo.

El hombre, en medio de su angustia, recalcó que no llevaban nada ilegal en el automotor y que el soldado simplemente abrió fuego.

“No llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza. Ayúdenme, por favor. No tenemos nada. Dios mío, yo no hice nada”, gritaba el hombre mientras el cadáver de su pareja seguía al interior del vehículo.

Asimismo, Jorge Salamanca, otro de los ocupantes del vehículo, contó cómo fueron esos instantes en que el uniformado accionó su arma.

Publicidad

“Íbamos en el carro y salieron del monte los soldados, corriendo hacia la vía. El tipo sacó el fusil y pegó 3 tiros al lado, nosotros nos quedamos quietos. Cuando empezó a pegarle a las llantas. Yo me agaché y el tipo disparó al carro y se lo pegó a ella en toda la sien”, relató.

El uniformado que disparó su fusil está adscrito al Batallón de Alta Montaña Número 8. Este hecho ocurrió en la mañana del 24 de septiembre de 2020.