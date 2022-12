Angustia por la extraña desaparición de un transportador informal en Cali

Hernando Ospina Gómez fue visto por última vez el pasado 7 marzo, a las afueras de la plaza de mercado del barrio Santa Elena en el suroriente de la ciudad.

“Nos contaron que la última vez que lo vieron una pareja lo abordó y hablaron con él, le tuvieron que haber ofrecido hacer un viaje, eso creemos pues le mostró la camioneta en la que trabaja y se fue con ellos”, manifestó Verónica Ospina, hija del conductor desaparecido.

Hacia las 9:30 a.m. de ese día, se comunica con su esposa y le aseguró que ya salía para la casa. Sin embargo, al no aparecer, sus familiares comenzaron a llamarlo al su teléfono celular pero nunca volvió a contestar.

Al siguiente día, según narró su hija, marcaban a su celular pero se fue a correo de voz.

El hombre desaparecido conducía una camioneta Mazda B2200 color verde de estacas negras con placas CFB 663 de Cali.

Según información de investigadores, ya se han presentado unos cinco casos como este, con el mismo modus operandi de la pareja. Tres de estas desapariciones han sido denunciadas, conductores que trabajaban en las plazas de mercado de Lourdes, Santa Elena y Siloé, los otros dos casos no han sido denunciados pero las autoridades están al tanto.

Además, cabe recordar que en Santa Elena se han presentado innumerables casos de extorsión contra los comerciantes por lo que las autoridades han realizado diferente operativos para detener este delito.