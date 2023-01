Angustiosa búsqueda de menor que fue a recoger un celular en una bicicleta y desapareció

La adolescente había salido de su casa para ir por el dispositivo que le estaban arreglando y desde hace más de una semana se desconoce su paradero.

Familiares adelantan la búsqueda de Karen Stefani Obregón Sinisterra, de 14 años, desaparecida desde el pasado lunes 22 de octubre en el barrio Las Américas de Guacarí, centro del Valle del Cauca.

"Desde las 9:00 ó 10:00 de la mañana ella salió de la casa, así como sin desayunar, creo que iba hasta sin bañarse, porque iba a recoger un celular que tenía arreglando. En la esquina prestó la cicla donde el vecino, dijo: 'No me demoro, porque es aquí no más'", manifiesta Oliva Sinisterra, madre de la adolescente.

La mujer señala que su hija vestía una blusa negra y un short camuflado. Asimismo, dice que ella habría sido blanco de comentarios intimidantes por parte de otra joven.

"La niña me contó que una muchacha le decía que ella dizque era muy bonita, que todo el mundo le hablaba, la saludaba, que tenía su cuerpito muy bonito. Una vez ella (Karen) iba saliendo y entonces (la otra joven) le dijo 'care bonita', la ha cogido en una esquina, la ha golpeado, la aruñó por la espalda, la niña no se dejó", agrega la señora Oliva.

La progenitora de la adolescente afirma que ya puso la situación en conocimiento de las respectivas autoridades, quienes adelantan ya una investigación para dar con su paradero.

Diana Romero Sinisterra asegura que ella y el resto de familiares se encuentran muy angustiados por la desaparición de su hermanita.

"Esas amenazas fueron como comentarios, es decir que entre peladas se decía: 'Ay es que ella se la da de muy bonita, que ella cree que todos los pelados le van a llegar', pues así. Dijo que quería dañarle la cara. Fueron comentarios entre sí”, declara.

Romero también señala que en comentarios en Facebook una persona dijo que la menor no volvería a la casa. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no las han llamado a hacerles alguna exigencia económica.