Angustiosa búsqueda de menor que se fue a nadar con unos amigos y se ahogó en el río Cauca

Este viernes 11 de enero se completó el tercer día de labores para hallar al niño. Su familia está desesperada y pide ayude del gobierno local.

En medio de la desesperación, los familiares de la víctima han pasado día y noche buscando el cuerpo del niño, pero, hasta ahora, no lo han encontrado. Piden que los organismos de socorro les presten los equipos de buceo para ellos poder llegar hasta el fondo del río.

Sin ninguna protección, vecinos y familiares se sumergen en el río Cauca en busca del cuerpo de Kevin Vallesilla, de 13 años de edad.

“Es muy doloroso para nosotros mirar que hoy estamos completando tres días en la búsqueda de mi sobrino y no conseguimos señal alguna de él y vemos que no tenemos apoyo de ninguna entidad pública porque aquí no se han presentado”, afirma Humberto Reyes, tío de la víctima.

El hecho se presentó el pasado miércoles 9 de enero de 2019, cuando Kevin fue invitado por sus amigos a nadar en el río Cauca. El niño de 13 años de edad se ahogó en el sector conocido como el jarillón de Desepaz, oriente de Cali.

“Pedimos que nos apoyen, que nos ayuden con la búsqueda de mi sobrino para darle una cristiana sepultura, ya llevamos tres días aquí, son tres días de desesperación”, dice Rosa Valencia, tía de la víctima.

Quienes están haciendo la búsqueda de manera voluntaria piden apoyo a los organismos de socorro.

“Necesitamos un equipo de buceo para nadar, yo aquí en este momento no necesito que otro venga a meterse, porque yo me lo sé colocar, sé cómo voy a bañar, yo hago el trabajo”, afirma José Árnol Valencia, tío de la víctima.

“Si fuera un hijo de un presidente o alcalde de la ciudad ya hubieran volteado el Cauca para sacar al chico. Tenemos familias aquí angustiadas, queremos tener un buen sepelio”, sostiene Gustavo Morales, vecino de la familia.

En otro punto del jarillón, en el norte de Cali, los bomberos inspeccionan la zona.

“El equipo de búsqueda con el que contamos nosotros es superficial y actualmente los Bomberos Voluntarios de Cali están adelantando la adquisición de equipos de buceo, como la lancha, para búsqueda bajo superficie”, señala el sargento José Coqueco, jefe de turno de la estación de bomberos de Floralia.

Los familiares esperan hoy tener respuesta por parte de la Administración municipal, para terminar con la angustia de los padres y darle cristiana sepultura al menor.

Mientras reciben ayuda de la alcaldía de la capital del Valle del Cauca, la comunidad está recolectando dinero para alquilar una lancha y avanzar en la búsqueda.