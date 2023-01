Angustiosa búsqueda de mujer de 65 años que desapareció tras llevarle desayuno a su esposo

Se trata de una reconocida líder del sector cafetero en el municipio donde ocurrió el hecho. Desde el 27 de junio no se sabe nada de su paradero.

La última vez que Luis Albeiro Castro vio a su esposa, Margarita Ramírez Cifuentes, fue el pasado jueves cuando ella le llevó el desayuno a la finca donde trabajaba en Piendamó, Cauca. Una vez retornó a su casa en la tarde, la mujer había desaparecido.

“Ella era una señora muy conocida, muy trabajadora, campesinos, no han llamado, nada de llamadas ni una llamada hasta la actualidad, no”, asegura Castro.

Según las primeras investigaciones, Margarita Ramírez, líder del sector caficultor de este municipio del Cauca, habría sido secuestrada.

“Esas fueron las primeras informaciones que se dieron por parte de la comunidad y las personas que presenciaron el hecho, es de resaltar que es una mujer líder del sector cafetero de aquí del municipio y lo que se conoce es que no había presentado amenazas ni nada por el estilo”, dijo Natalia Palma, secretaria de Gobierno de Piendamó.

En caso que sea cierto que Margarita Ramírez Cifuentes se encuentra secuestrada, familiares y amigos piden que se le respete la vida.

“Que la suelten, porque ella es una persona que es trabajadora, pertenece a la junta de cafeteros”, señala Luis Albeiro Tombe, allegado de la mujer.

El hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía para que se inicie la búsqueda de esta reconocida líder de Piendamó.