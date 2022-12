Animales hacinados en Policía Ambiental de Cali han sido llevados a albergues

Foto: archivo Colprensa

El intendente Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, confirmó que ya fue solucionado el problema de hacinamiento que se presentaba en la estación Nueva Floresta, que se había presentado a causa de la gran cantidad de animales de la calle que llegaban al lugar.

"Se recibieron unos animales, porque Zoonosis no tiene personal contratado y las fundaciones ya no están recibiendo, pero se ha ido solucionando con algunas entidades protectoras de animales", explicó Zorrilla.

Publicidad

Diariamente, la Policía Ambiental recibe entre cinco y seis casos de perros y otros animales abandonados o heridos. El uniformado aclaró que Zoonosis no recibe animales sanos, solo los que por mordeduras están inmersos en investigaciones o aquellos que son atropellados, para tratar de recuperarlos.

"Cuando han recibido animales sanos que no hay quién los adopte, y como no hay un presupuesto para mantenerlos a estos en Cali, en última instancia hay que aplicar la eutanasia. Ellos optaron por no recibir animales sanos porque no son centro de adopción, y las entidades protectoras de animales están saturadas incluso para recibir a esos animales", agregó el intendente jefe.

Por su parte, Elizabeth Castillo, directora del centro de Zoonosis de Cali, sostuvo también que solo pueden recibir animales enfermos y que en este momento están recepcionando casos.

Zorrilla destacó que en la capital del Valle del Cauca aún no hay Coso Municipal y que algunas personas llegan a la estación a entregar a los animales. Asimismo, aseguró que aquellos que no pueden recibir, porque los dejan en cajas, procuran llevarlos a fundaciones o entidades defensoras de animales.

Publicidad

"Ya no tenemos animales en la estación. En el transcurso del domingo y este lunes los hemos dejado en algunos albergues. Nosotros recibimos entre 5 y 6 animales diarios, ahora nos estamos absteniendo nosotros también, porque ya no podemos tener animalitos. Se le está diciendo a la gente que ellos mismos deben ir a una fundación. Animales sanos no vamos a seguir recibiendo”, puntualizó el comandante de la Policía Ambiental.