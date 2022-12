Ante denuncias por prostitución, reubican bancas de Plaza de Cayzedo en Cali

Foto: Mauricio Triviño - Prensa Alcaldía de Cali

La Secretaría de Gobierno de Cali anunció un plan de choque en la Plaza de Cayzedo, centro de la ciudad, para frenar el consumo y expendio de drogas, la prostitución y las ventas ambulantes, que se presentan en el sector. La medida incluye la reubicación de las bancas de este icónico escenario de la capital del Valle del Cauca.

"La plaza se nos convirtió en un sitio no de una postal a mostrar de la ciudad, sino en algo que también nos genera cierta vergüenza, porque se nos llenó de unas ventas sin control, de personas que estaban solicitando favores sexuales y, por las noches, tenemos muchos problemas de gente que está en situación de calle que duerme ahí", sostuvo Samir Jalil Paz, subsecretario de Gobierno de Cali.

El funcionario destacó que el lugar es un emblema de la ciudad, por lo que se trabaja en estrategias que permitan su recuperación. Asimismo, indicó que la Policía reforzará su presencia en la zona para contrarrestar las problemáticas que se registran.

"Las bancas que tradicionalmente han estado en la Plaza de Cayzedo se colocaron en el área perimetral. Hay que dejar claro que las sillas no se han quitado, su reubicación se hizo con el aval de Planeación Municipal, con el fin de que las bancas que estaban al interior no sirvieran para hacer esas transacciones de las que la comunidad se quejaba", agregó Jalil.

El funcionario señaló que se desarrolla además una investigación para determinar si hay menores involucrados en los temas de prostitución que se presentan en este sector.

Por su parte, turistas y transeúntes lamentaron el descuido por parte de las autoridades locales del que consideran un patrimonio de Cali.

"Esa Plaza de Cayzedo no se la merece Cali, no se justifica que esté convertida en un refugio para malandrines. Este es un espectáculo deplorable para los turistas", opinó el caleño Fabio Martínez.

"Era delicioso venir a la plaza, porque uno dialogaba con los amigios. Pero ahora no se puede porque se le sienta cualquier mujer de mala presentación invitándolo a una parte y otra", manifestó otro ciudadano.

Laura Lugo, secretaria de Gobierno de Cali, aseguró que en el lugar se implementará un trabajo en conjunto con la Policía y el Dagma para que este vuelva a ser habitable y agradable para la comunidad.

"La intervención que vamos hacer también debe ir acompañada por los ciudadanos que van a visitar la Plaza de Cayzedo, porque el trabajo es de todos. Queremos que haya una cultura ciudadana, que debe ser tanto de la Administración, como de la comunidad", puntualizó Lugo.