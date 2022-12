Anuncian cierre de 4 mataderos en Valle por no cumplir con normatividad sanitaria

Foto: archivo Colprensa

Por no cumplir con normatividad sanitaria, en el transcurso de esta semana serán cerrados los mataderos municipales de Versalles, Roldanillo, La Unión y El Águila, según anunció Humberto Guzmán, director Nacional del Invima.

"En todo el país existe una implementación gradual del Decreto 1.500, que son nuevos requisitos sanitarios desde el 8 de agosto de este año", sostuvo Guzmán.

Jaime Ríos, alcalde de Roldanillo, se manifestó muy preocupado ante lo que implicaría esta decisión y aseguró que se ya se encuentran revisando el decreto en mención.

Por su parte, en entrevista al Noticiero Más Pacífico, el mandatario de Versalles, Diego Mejía, aseguró que no cuentan con los $3 mil millones que podría costar la adecuación del matadero en este municipio.

"No tenemos el recurso que se necesita para la construcción de un matadero como lo requiere la ley. Por consiguiente, tendríamos que trasladar los animales al municipio de Zarzal para darle sacrificio", dijo Mejía.