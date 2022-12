Aparatoso accidente de tránsito deja una persona lesionada en el sur de Cali

Un autómovil de placas KHC 344 se volcó en el sur de Cali tras colisionar con otro vehículo de placas KGZ 287. El hecho dejó una persona herida, la cual fue trasladada a un centro asistencial, aunque su condición no es grave.

Julio Duque, agente de Control de la Central de Tránsito, informó que se trat´de aparatoso accidente que no dejó más lesionados y cuyas causas son materia de investigación.

El accidente se registró hacia las 8:47 de la mañana a la altura de la calle 16 con carrera 94. La movilidad se vio afectada por varios minutos en la zona, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos.