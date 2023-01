Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona fallecida y cinco lesionadas

La colisión se presentó entre un vehículo de servicio público y una buseta particular. Las autoridades investigan las causas que habrían provocado el incidente.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2:00 a.m. de este jueves 12 de abril en el barrio Obrero, en el norte de Cali.

Producto del fuerte impacto, el hombre que se encontraba a bordo del taxi, quien lo habría abordado minutos antes, identificado como José Leonel Chacón Contreras, perdió la vida en el lugar.

Vea también:

Ocho heridos dejó aparatoso accidente entre dos buses y dos carros en... El automotor de servicio público se movilizaba a la altura dela Carrera 8 con Calle 25 cuando chocó con una buseta particular que transitaba en sentido norte – sur.

Por el fuerte impacto, tres de los ocupantes sufrieron lesiones por lo que tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial en donde recibieron atención médica.

Cámaras de seguridad del sector serán clave en la investigación que adelantan las autoridades con el fin de esclarecer las causas que habrían provocado dicho accidente.

Foto: Cortesía