Aparece incinerado un adolescente dentro de local en Cali al que le prendieron fuego

Las autoridades tratan de esclarecer la muerte de Daniel Estiven Sánchez, de 16 años, quien resultó incinerado tras un incendio provocado en un local comercial, el pasado 28 de mayo, en el barrio El Lido, suroccidente de Cali y aledaño a Siloé, donde hay bloqueos en el marco del paro nacional .

“En el local comercial se encuentra el cuerpo de este joven, el cual es llevado al centro de salud de Siloé, donde se le realiza, por parte de Policía Judicial, la inspección técnica al cadáver, donde no muestra ningún tipo de heridas con arma de fuego, arma blanca”, dijo el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Dicho establecimiento, de acuerdo con las autoridades, “fue objeto de saqueos y actos vandálicos en la noche del 28 de mayo, donde delincuentes habrían ocasionado una conflagración”.

El cuerpo del joven fue encontrado el 29 de mayo por unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca y la Policía se pronunció luego de que circularan versiones según las cuales el menor había sido ingresado el día anterior por uniformados a una tanqueta del Esmad, que estaba disponible para intervenir ante actos vandálicos contra la estación El Lido.

“No es cierto, teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fueron objeto dichas instalaciones no hubo atención al público”, indicó la Policía de Cali en un comunicado.

Publicidad

Finalmente, el general León anotó que se está esperando el dictamen de Medicina Legal para conocer finalmente las causas que originaron la muerte de Daniel Estiven.