Aparecen la madre y el abuelo de bebé que falleció por desnutrición en Cali

Como María Melisa Díaz, de 18 años, se identificó la madre de la bebé de tres meses que falleció el pasado 5 de agosto en el HUV. El cuerpo de la niña, que según el informe médico murió por desnutrición severa, permanece desde hace una semana en Medicina Legal en la capital del Valle.

"Se generaron otro tipo de complicaciones de salud, lo que la llevó a varios paros cardiorrespiratorios que en últimas terminaron acabando con su vida", explicó Edward Hernández, personero de menor y familia.

Luego de iniciar la búsqueda de los familiares de la pequeña, que no tenía identidad porque no había sido registrada en una notaría, la madre y el abuelo paterno se presentaron finalmente ante las autoridades.

La mujer sostuvo su hija le fue arrebatada por una familiar y que no sabía que estaba enferma. Además, asegura que se enteró de la muerte de la menor debido a que su hermana le informó.

"Yo no la abandoné, mi cuñada dijo que se la llevaba a la casa de ella. La mamá llegó llorando diciendo que si no podía con la niña se la entregara a mi cuñada. Ella la llevó al hospital y no me dijo nada", expresó María Melissa Díaz.

Asimismo, la joven de 18 años manifestó que no registró a su bebé ya que no ha sacado su cédula y aún porta tarjeta de identidad. Además, indicó que por desconocimiento de las leyes no reportó oportunamente a las autoridades que se la habían quitado.

El abuelo paterno de la niña, Juvencio Grueso, señaló que propuso a la Fiscalía realizar una prueba de ADN, para certificar su parentezco con la menor y que le pueda ser entregado su cuerpo, para realizar las respectivas honras fúnebres. Afirmó que tiene una cita con la entidad en la tarde de este miércoles.

Noticias Caracol consultó el caso con especialistas. "Si el adulto responsable de la niña actuó de manera negligente por abandono o descuido, o si de manera intencional privó a la niña de alimento y de los cuidados que ella necesitaba, en ambas circunstancias respondería por el delito de homicidio agravado", dijo Élmer Montaña, abogado penalista.