Aprueban creación de fondo autónomo para resolver las necesidades de Buenaventura

Ahora el debate se centra en el manejo de los recursos y su monto. Las exigencias de los líderes del paro cívico alcanzan a llegar a los $8 billones.

El Gobierno Nacional dice que alcanza a destinar $873 mil millones, pero podría llegar hasta los $1.4 billones. Ha designado $165 mil millones para territorio, vivienda e infraestructura; $251 mil millones para agua y saneamiento básico, y $170 mil millones para educación.

Aún no se levanta el paro en Buenaventura, se ha evacuado cerca del... "Ahora es una discusión más de montos adicionales y de cómo estructuramos el mecanismo del Fondo Patrimonio Autónomo para Buenaventura. Los líderes de la movilización están estudiando la propuesta del Gobierno y nos vamos a sentar de nuevo para continuar las negociaciones", explica Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente.

Por su parte, los promotores de la protesta dicen que el Gobierno Nacional no tiene un mecanismo claro para el fondo, ni saben de dónde va a salir ese dinero.

"La idea es que el comité del paro sea parte de la veeduría. No importa quién lo administre, lo importante es que quien lo haga lo ejecute bien y que tengamos la posibilidad de vigilar, porque tenemos que blindar este acuerdo frente a la corrupción, que es lo que ha desangrado a Buenaventura", expresa Javier Torres, líder del paro cívico.

Artistas de Buenaventura se unieron para dar una voz de aliento a su... Según voceros del paro cívico, si se aprueban más recursos para este fondo, se pondría fin a las protestas, que ya completan 21 días.