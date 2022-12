Apuñalan a conductor del MIO en Cali que le reclamó a hombre que se habría subido al bus sin pagar

El trabajador fue atendido en un centro asistencial e incapacitado por cuatro días. El ataque se registró en el sector de Polvorines, suroeste de la ciudad.

El conductor de la ruta A12B, que hace parte de la flota de los buses complementarios de color verde, fue agredido con arma blanca por un joven que intentó abordar el MIO sin pagar.

El hecho, que se registró hacia las 6:00 de la tarde del jueves, generó el temor de los demás operadores, que decidieron abstenerse de ir a la zona, situación por la que cientos de usuarios se quejaron y optaron por protestar dentro de la estación Meléndez.

"Un usuario quiso ingresar por la parte trasera del vehículo y el operador le dijo que no lo podía llevar así. Entonces el tipo, a lo que el hombre se descuidó, parece que le sacó la puñaleta y lo agredió", relató Iván Ochoa, vocero de los trabajadores de Unimetro.

Ochoa dijo que esta ruta es muy peligrosa y aseguró que ya varios choferes del sistema han sido agredidos. Explicó además que los motorratones los están atacando, porque no quieren que el MIO llegue a esos sectores.

"Esa ruta es peligrosísima. Es más, nosotros la suspendimos por un tiempo por el alto grado de complejidad. En zonas de ladera hay el servicio de los motorratones y esos tipos a nosotros se nos atraviesan, nos dañan el carro, quiebran vidrios, porque están en desacuerdo en que la ruta suba. Tenemos sectores bastante vulnerables donde han ocurrido novedades con operadores, no tan graves como este, pero sí incidentes", agregó el vocero.

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, estuvo en las instalaciones del MIO de Meléndez para tratar de calmar los ánimos de los usuarios. A través de su cuenta en Twitter, manifestó su rechazo por lo sucedido y aseguró que este viernes esta estación y la ruta A12B prestarán su servicio normalmente.



.@METROCALI Rechazo total a acto de intolerancia. Tejer buenas relaciones entre usuarios y operadores es vital para mejorar servicio de #MIO — Nicolás Orejuela (@NicolasOrejuela) April 7, 2017





Foto: cortesía para Noticias Caracol