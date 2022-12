Apuntó a menor con arma por robarle $300.000 y huyó, pero comunidad evitó que se saliera con la suya

Los hechos ocurrieron cuando la víctima estaba con su hermana en local comercial del oriente de Cali. Vecinos se percataron de la situación y así reaccionaron.

La niña de 14 años y su acompañante fueron abordadas por un sujeto, que las intimidó apuntando a la menor con una pistola para que le entregara un dinero que esta tenía en su poder. "Si no me da plata, le doy piso", habría dicho el presunto ladrón, según la denuncia hecha a la Fiscalía.

"Cuando toma el dinero, el hombre salió a correr hasta llegar a la avenida principal. Yo le pasé una coca plástica donde guardaba cerca de $300.000, que me dejó mi padrastro para comprar una gaseosa", sostuvo la víctima a las autoridades.

Una de las mujeres salió corriendo y pidiendo auxilio. La situación se registró en la carrera 26G con calle 121 del barrio Ciudadela del Río, donde varios vecinos emprendieron la persecución del delincuente.

De acuerdo con el reporte, mientras huía, el sujeto le entregó el arma y el dinero a otra persona que lo esperaba en una bicicleta. Sin embargo, el delincuente fue acorralado por la comunidad, que evitó que escapara. Una patrulla de la Policía tuvo que intervenir para evitar que lo lincharan.

"Capturado el hombre, las dos hermanas llegaron al sitio donde la menor de edad lo identifica como quien le apuntó con una pistola para robarle el dinero. Él empezó a amenazarlas si lo enviaban a la cárcel", señaló el ente investigador.

El detenido fue trasladado a la URI luego que las víctimas interpusieran la respectiva denuncia. Posteriormente, un juez Penal Municipal con funciones de Control de Garantas de la capital vallecaucana le dictó medida de aseguramiento consistente en detención intramural.