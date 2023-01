Armitage responde tras rechazo de ambientalistas por decir que es más fácil arreglar con terroristas

Una polémica se desató en Cali por esa afirmación. Alcalde dijo que no quería ofender a nadie y lanzó dura crítica sobre posturas de defensores del medio ambiente.

La polémica declaración del mandatario caleño en la que hace referencia a las dificultades para ejecutar obras de infraestructura surgió en medio de un conversatorio con comunidades del sur de Cali acerca de las que precisamente ya se adelantan en el sector.

“Sigo sosteniendo que es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista. Ustedes no se imaginan lo que fue conseguir los permisos para poder tumbar esos palos que hay, para poder hacer la vía”, aseguró Maurice Armitage.

Las afirmaciones desataron una fuerte polémica y rechazo entre los ambientalistas de la capital del Valle del Cauca.

“Compararnos con terroristas, es más, considerar que somos peores que terrorista, nos pone la mira en una situación en la cual hay un alto riesgo para los líderes sociales”, aseguró Terry Hurtado, ambientalista de Cali.

Davis Beltrán, otro defensor del medio ambiente en Cali, afirmó que habrá una protesta para que “el alcalde rectifique sus palabras”.

“Y, por otro lado, dejar de vendernos a nosotros el cuento de que progreso es echar concreto, tumbar árboles y sembrar postes”, anotó.

Noticias Caracol buscó al alcalde de Cali, quien dijo que no pretendía ofender a nadie, que respeta y vive preocupado por el medio ambiente, aunque crítico lo que llamó posturas extremas de los defensores del medio ambiente.

“Pero no hay derecho que, después de tres años y medio de luchar, el medio ambiente se nos convierta, de alguna manera, en una dictadura, en una dictadura injusta con Cali”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, Armitage aclaró que a los ambientalistas no los ha comparado con terroristas.

