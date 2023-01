Arquidiócesis daría alojamiento a venezolanos que decidieron quedarse en Cali

Se trata de varios migrantes que se habían asentado de manera irregular en una zona verde de la ciudad. Otros optaron por irse a Perú y Ecuador.

Son cerca de 200 venezolanos los que insisten en quedarse en Cali, tras pasar un mes en sector aledaño a la terminal de transportes y luego que se les venciera el plazo para desalojar este lugar.

"Pedimos empleo, pedimos una estadía. Yo tengo tres niños y una madre con cáncer. Yo llegué aquí a Colombia fue a luchar, vine con una amiga", expresó Karen Padilla, inmigrante del vecino país.

Algunos, incluso, señalan que ya pudieron ubicarse laboralmente en la ciudad. "Me voy a arrendar en Cali, como ya tengo trabajo y me he establecido acá, ya tengo tiempo, me voy a quedar", dijo Carlos Sevilla.



Los que quisieron salir de Colombia, así como los que quieren quedarse, fueron trasladados hasta un salón comunal donde se adelanta la documentación, según su caso. Entre tanto, el Gobierno local desmintió que algunos migrantes fueran a ser deportados.

"Es completamente falso que estemos haciendo un desalojo, muchísimo menos una deportación masiva de venezolanos. Estamos dándole la posibilidad, a quienes lo deseen, de salir voluntariamente y seguir su tránsito hacia el Ecuador u otros países", afirmó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Por su parte, el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, fray Francisco Nel Leudo, informó que se está gestionando la estadía para quienes optaron por quedarse.

"Hoy (martes) es posible que los ubiquemos en un hotel, porque tenemos dos casas que el arzobispo ha ofrecido y esas hay que fumigarlas, organizarlas y hoy es imposible (el traslado a esas residencias)", explica.



