Arquidiócesis de Cali denuncia falsos sanadores y exorcistas

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, denunció que existen falsos sanadores que están ofreciendo milagros en la ciudad y que además se dedican al exorcismo.

El llamado es para que la comunidad no se deje engañar sobre un mercado de ofertas o jornadas de sanación, liberaciones demoniacas o exorcismos que no están contando con la autorización de la Arquidiócesis de Cali.

“Lo que estamos es previniendo sobre ese tipo de cosas y diciéndole a la gente que no convierta lo religioso en un camino de mayor sufrimiento y explotación”, explicó.

Monseñor Monsalve afirmó que este tipo de anuncios lo están realizando personas de dudosa procedencia y que su único fin es captar dinero a nombre de ofrendas.

“Hay un verdadero mercado de ofertas católicas y no católicas sobre exorcismos, liberaciones, sanaciones de maleficios y manifestaciones extraordinarias de la fe, eso cautiva a muchas personas”, afirmó.

Igualmente, el máximo representante de la iglesia católica en Cali dijo que este mensaje también es para los sacerdotes y demás miembros de la comunidad católica, pues de comprobarse que están incurriendo en este tipo de actividades serían sancionados o expulsados.