Arriesgó su vida en incendio, se quemó, pero logró su meta: salvar a mascotas atrapadas entre llamas

Los seres queridos de quien ahora es considerado un héroe piden ayudas para poder reparar el refugio de animales y atender las graves lesiones que padeció.

Un acto de heroísmo fue el que protagonizó un hombre que, tras haberse iniciado un incendio en un refugio para perros, decidió rescatarlos arriesgando su propia integridad física.

El hecho tuvo lugar en la zona de ladera del cerro de Cristo Rey, en cercanías al Zoológico, en el oeste de la ciudad de Cali, lugar donde está ubicado el alberge que atiende a estos animales que son rescatados de las calles.

Esta persona se llama José Alexis Cortés y también vivía en la casa donde funciona la Fundación Gamaliel, que desde hace cinco años se dedica a ayudar a perros sin hogar y en la cual este hombre se dedicaba a la labor de cuidador.

Sin embargo, el pasado domingo 8 de septiembre del 2019, este lugar de difícil acceso empezó a ser devorado por las llamas tras un accidente con una vela.

Así lo dio a conocer Viviana Flórez, administradora del refugio, quien aseguró que la vivienda y el sector no cuentan con servicio de energía desde hace más de tres meses.

“A Alexis se le había dañado la linterna que yo le había dado, entonces él, en medio de la oscuridad, prendió una vela, pero uno de los perros la tumbó y quemó la espuma en la que él dormía y ahí fue que empezó el incendio”, manifestó.

Por su parte, el hombre, que tiene 47 años, sin importarle las voraces llamas, rescató de la vivienda a un total de ocho canes que se encontraban atrapados.

“Él me comentó que los perros se estaban ahogando y que gritaban, entonces se metió entre la candela y los sacó, y a los perros no les pasó nada por fortuna”, aseguró.

Sin embargo, tras la heroica, pero también temeraria acción, el colaborador terminó con quemaduras de tercer grado en su cara y extremidades superiores.

“Él se quemó bastante los brazos, la cara y el cuello, el parte médico fue de quemaduras de tercer grado, donde hay dos heridas profundas, pero lo están cuidando”, aseveró.

José Alexis, quien es ahora considerado como un héroe, fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde permanece bajo observación en la Unidad de Quemados.

Viviana también aseguró que Alexis necesita una alimentación especial, ya que es practicante del veganismo.

“Alexis no quiere recibir los alimentos del hospital, ya que no come ningún alimento hecho a base de proteína animal, entonces también queremos que nos colaboren con comida vegana y vitaminas”, dijo.

Así mismo, dada la magnitud de la conflagración, el refugio quedó totalmente calcinado, por lo que sus representantes están adelantando por redes sociales una campaña para reconstruirlo y, de paso, que José Alexis tenga un lugar donde vivir.

“La estructura se conservó, pero todo lo que estaba adentro se quemó, porque Alexis les dio prioridad a los animales”, aseguró la administradora.

A pesar que en el sector de Cristo Rey se han presentado incendios forestales en los últimos días, este no tiene nada que ver con los registrados por las autoridades.

Igualmente, todos los animales rescatados del fuego no sufrieron lesión alguna, pero necesitan alimento, ya que este se perdió entre las llamas.

Para apoyar esta fundación puede comunicarse al número 3117207739.