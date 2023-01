Artefacto explosivo fue lanzado contra un CAI de la Policía en oriente de Cali

Las autoridades indicaron que la detonación no dejó lesionados. El hecho ocurrió hacia las 11:38 de la mañana de este martes, en el barrio Mojica.

De acuerdo con fuentes policiales, un artefacto fue lanzado en el CAI de esta localidad, en oriente de Cali. El hecho, presuntamente, fue perpetrado por una persona en situación de calle.

Según el reporte, se trató de una papa explosiva de bajo poder, la cual no ocasionó daños materiales de consideración. Tampoco hubo civiles o uniformados heridos.

Hasta el momento la Policía no ha dado mayor información de la situación. Señalaron que miembros de la Sijín adelantan labores de investigación en el lugar de la emergencia.