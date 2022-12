Artistas de 10 países se congregarán en X Festival Internacional de Ballet en Cali

Foto: cortesía para Noticias Caracol

Del 2 al 7 de octubre la danza deleitará a caleños y turistas durante la décima versión del Festival Internacional de Ballet. Serán 124 artistas de siete compañías del mundo y expertos extranjeros los que se congregarán en diferentes escenarios de la Sucursal del Cielo.

Exponentes de Argentina, Cuba, Chile, Italia, México, Perú, República Checa, Uruguay, República y Colombia, cautivarán al público del certamen, el cual en sus nueve ediciones anteriores ha contado en total con la participación de 618 bailarines y más de 494 mil espectadores.

Maestros y críticos internacionales también harán presencia en el evento. Entre ellos se destacan los italianos Michel Merola, Gabrielle Moreschi y Elisa Guzzo, esta última quien ha sido profesora de Historia de la Danza en la Scuola di Ballo della Scala de Milán; el crítico español de ballet, Roger Salas; el investigador y crítico de danza cubano, Miguel Cabrera, y el director de la compañía Bohemia Ballet, Jaroslav Slavicky.

Para esta edición los amantes del arte podrán disfrutar de espectáculos gratuitos en la Plaza de Toros, el Teatro al Aire Libre Los Cristales, así como en plazoletas y universidades de la capital del Valle del Cauca. También se llevarán a cabo funciones dirigidas al público infantil y familiar.



¡Agéndese!