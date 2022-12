Arzobispo de Cali habría ofrecido pago a abogado por renunciar a caso de pederastia

Foto: archivo Colprensa

Elmer Montaña, abogado defensor de los niños abusados por el sacerdote Wílliam Mazo Pérez, sostuvo en entrevista a Blu Radio que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, le ofreció dinero por renunciar al caso.

"La segunda o tercera vez que hablé con él en la Arquidiócesis de Cali, Darío de Jesús Monsalve me propuso que la Iglesia me pagaba a mí los honorarios profesionales si yo renunciaba al caso. Cosa que no acepté", denunció el prestigioso penalista.

Montaña dijo que Monsalve le expresó que ellos querían asumir directamente el hecho y encargarse de las víctimas. "Eso para mí fue irrespetuoso y le puse en manifiesto que eso era grosero y que era una falta gravísima a la ética", señaló.

El abogado afirmó que, por no aceptar la propuesta, la Iglesia inició una campaña en su contra. Y aseguró que tiene un documento donde pone en manifiesto que contrataron a una psicóloga para que buscara a las víctimas y las disuadiera de no presentar el incidente de reparación.

"De hecho, la psicóloga lo que les decía a las víctimas era que si ellas insistían en el proceso penal iban a ser condenadas al infierno. A ese extremo llegaron", agregó el jurista.

Por su parte, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, sostuvo que, con el abogado, habló fue sobre una conciliación.

“Sencillamente, estábamos hablando de la reparación y yo lo invité a que trabajáramos juntos, porque le dije que el tema no es que usted le ponga sumas de dinero a cada caso”, sostuvo monseñor Monsalve.

Por otro lado, a través de documento dirigido al juez 22 Penal de Conocimiento del municipio, el abogado Walther Collazos, representante de la Arquidiócesis de Cali en este caso, dijo que la conducta del sacerdote condenado por el abuso no podría ser vista de manera aislada.

"Su despacho debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente al sentido común (…) y el juicio de reproche sobre si se hizo como familia lo que se tenía que hacer, se actuó con el sumo cuidado preventivo o si por el contrario se fue laxo, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado (…)", señaló el documento de 26 páginas.

Montaña también se refirió frente este argumento al asegurar que la misma iglesia está afirmando que los padres son los responsables del abuso que sufrieron sus hijos.

"Señala que hubo una omisión grave por parte de los padres al haber permitido que los niños se relacionaran y fueran acompañados por este sacerdote. Ni más, ni menos, lo que está diciendo aquí la Iglesia es que la responsabilidad es exclusiva de los familiares a no haber previsto que un sacerdote hubiera podido abusar de sus hijos", enfatizó.

Cabe señalar que el delito del que se acusa a Wílliam de Jesús Mazo Pérez, por abusar de cuatro menores de edad, se registró el 18 de julio de 2009. El cura fue condenado a 33 años de prisión por su responsabilidad en estos hechos ocurridos en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, del barrio Alfonso Bonilla Aragón de Cali, y actualmente paga esta pena en la cárcel de Jamundí.

Las aspiraciones económicas de las víctimas de abuso sexual por el caso del sacerdote ya van por nueve mil millones de pesos. Monseñor Monsalve dijo que la arquidiócesis se defenderá ante los estrados judiciales.