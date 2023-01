Asaltan a miembro de Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuando iba en su camioneta junto con su esposa

El hecho, perpetrado a mano armada, quedó registrado en video. La víctima, quien se trasladó a la Fiscalía para interponer la denuncia, relató lo sucedido.

La delincuencia no da tregua en Cali y, ahora, un día después de conocerse que los ladrones se metieron a la finca del alcalde Maurice Armitage , un miembro del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca fue víctima de un asalto cuando iba en su camioneta con su esposa.

“Fui atracado con arma de fuego, iba conduciendo por la carrera 39 y cerca de la calle 1, un tipo en una moto se acercó, golpeó la ventana del lado del conductor y, de manera violenta, golpeando el vidrio, me dijo que lo bajara y que le pasara las cosas que tenía a la vista”, dijo la víctima.

El asalto ocurrió cuando la pareja esperaba el cambio de semáforo en dicho punto del suroeste de la capital del Valle del Cauca, según se aprecia en un video que registró el hecho y se volvió viral en redes sociales.

“Lo que tenía a la vista era el celular, el anillo de matrimonio, el reloj que tenía puesto. Después empezó a pedir cosas que tenía a la vista mi esposa, una cadena, dos anillos, mi esposa le alcanzó a pasar una cadena, que no era tan costosa, un anillo”, anotó el miembro de los bomberos de Cali.



Roban a miembro del Cuerpo de @BomberosCali1 cuando se movilizaba en su camioneta junto con su esposa. #CaliCo #ValleDelCauca https://t.co/JHFRaPrv0j pic.twitter.com/r1YAedDwpS — Noticias Caracol Valle (@NCValle) September 12, 2018

Agregó que el sujeto después le pidió el bolso, pero, en ese momento, no saben qué lo hizo reaccionar y salió huyendo del lugar. “Gracias a Dios, nosotros estamos bien y no nos pasó nada”, puntualizó la víctima.

El robo se presentó hacia las 3:45 de la tarde del pasado martes 11 de septiembre y, una vez se cometió, el socorrista, quien actualmente se encuentra en vacaciones, se dirigió a colocar la denuncia, pero no pudo ser atendido.

“Yo esperaría que estas denuncias operaran 24 horas. Fui a la Fiscalía del Lido y allá atienden hasta las 4:00 p. m. Luego, me fui para San Francisco, donde también atienden hasta las 4:00 p. m. para este tipo de delitos y me dijeron que tenía que presentarme hoy (miércoles) en la mañana”, dijo.

El miembro de los bomberos que la placa de la motocicleta que conducía el ladrón es EME 84A y que en la mañana de este miércoles 12 de septiembre se trasladó a la Fiscalía para interponer la denuncia.



Vea también: