Asaltan a pasajeros y conductor de una buseta de servicio público en Cali

Los pasajeros de una buseta Río Cali fueron despojados de sus pertenencias por parte de dos jóvenes que se subieron a la buseta y pagaron sus pasajes. El atraco se perpetró cuando el vehículo transitaba por el barrio Mojica, oriente de la ciudad.

El conductor, Segundo Villarreal, dijo que no acostumbra a recoger personas en esa zona, considerada como peligrosa, pero que se confió de la apariencia de los jóvenes porque vestían camisetas deportivas y parecía que acababan de terminar un partido de fútbol.

“Nos comimos el cuento de que eran deportistas. Ellos estaban hablando del partido y luego uno me encuelló con una pistola y otro que tenía un cuchillo cogió la plata. Entonces, yo no podía hacer nada”, afirmó el motorista.

Asimismo, anotó que en la buseta habían más de 20 personas, algunas de las cuales estaban de pie. “Cogieron a los pasajeros que estaban más cerca y les robaron bolsos y celulares”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que luego se dirigieron a la estación de Policía Los Mangos para denunciar el caso.