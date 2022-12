Asaltan Centro de Atención Integrada de la Alcaldía en el norte de Cali

Dos asaltantes ingresaron al Centro de Atención Local Integrada número 6, ubicado en la carrera 8N # 70 - 16, barrio Guaduales, intimidaron a los vigilantes y apuntaron con un arma de fuego a una cajera del establecimiento.

Los ladrones se hicieron pasar por usuarios al hacer fila para supuestamente pagar un recibo, pero esperaron a que funcionarios y algunos usuarios abandonaran el lugar para perpetrar la acción delictiva.

Los hombres buscaron dentro de una de las cajas, en el interior del banco, que contienen el dinero recaudado de pagos de servicios públicos e impuestos y se llevaron un fajo de billetes, lo que los ladrones no sabían era que los billetes eran falsos.

“Lo que se llevaron fue un paquete que simulaba una cantidad determinada de dinero con billetes que podíamos definir que son de colección o de fantasía”, afirmó el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El dinero falso lo había puesto una empleada, como estrategia de seguridad que se realiza con las autoridades.

Los habitantes del sector manifestaron no entender por qué los delincuentes irrespetan hasta las sedes gubernamentales sin tener en cuenta el servicio que prestan a la comunidad además piden mayores controles dentro y a los alrededores de los CALI.

“Es algo aterrador, porque uno ya no puede estar tranquilo en ninguna parte”, manifestó Lorena Serrano, habitante de la zona.

“Realmente pues también a veces se nota la ausencia de ellos, muy regularmente pero es algo con lo que tenemos que aprender a subsistir”, agregó José Alonso Palacio, habitante del sector.

Con los billetes marcados las autoridades tratan de ubicar a los delincuentes, presuntamente dos hombres jóvenes que huyeron con el llamado paquete chileno y esperan capturarlos cuando intenten hacer transacciones.