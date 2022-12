Asaltan escuela de salsa en sur de Cali donde se encontraban 25 niños

Con temor quedaron los padres de familia de 25 niños que fueron víctimas de una asalto a una escuela de salsa en sur de Cali hacia las 7:40 p. m. del pasado jueves. Los pequeños se encontraban ensayando en la caseta comunal del barrio Meléndez, cuando dos delincuentes ingresaron, los intimidaron y se llevaron $500 mil pesos en efectivo, más todos los implementos del lugar.

"Yo estaba sentada de espalda a la puerta cuando llegó uno y me golpeó, me cerró el computador portátil con el que yo estaba. 'Esto es un atracó', me dijo", contó Magdalena Rojas, secretaria de la escuela de salsa.

Los ladrones encerraron a los 25 niños en los baños del establecimiento, mientras el profesor permanecía en el suelo del salón, encañonado para que no se levantara. Uno de los ladrones portaba casco y chaleco de motociclista.

Después de varios minutos se llevaron el dinero producto de la mensualidad que los menores pagaban, así como los equipos de la escuela de salsa Swing 18. Solo quedó el bafle del equipo de sonido. "Se llevaron las memorias. Todo lo que ellos utilizan para el trabajo", agregó Rojas.

Por su parte, habitantes del sector señalan que hechos como este son repetitivos. "Hemos visto que ha aumentado la inseguridad, no solamente el atracó ayer (jueves) aquí, sino que ha habido varios y es muy recurrente. Aparentemente son las mismas personas", expresó Juan Carlos Trejos, residente del barrio Meléndez.

Las autoridades indicaron que ya iniciaron la investigación del caso. "Estamos trabajando sobre unos retratos hablados que nos permitan esclarecer la identidad y las características de la motocicleta en la que se movilizaban los dos sujetos", manifestó el mayor Óscar Landazábal, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali.

Unidades de Policía judicial se trasladarán a la zona para recolectar nuevos detalles y revisar videos de seguridad, mientras que los integrantes de la escuela piden ayuda a la comunidad para poder recuperar todos los elementos que les permitían ensayar.