Asalto a campamento de disidencias de las FARC deja 12 presuntos delincuentes y un militar muertos

El asalto a un campamento de las disidencias de las FARC ubicado en la vereda Los Pinos, aledaña al corregimiento de Puerto Rico, en el municipio de Argelia, Cauca, deja hasta el momento doce presuntos criminales y un militar muertos.



El uniformado fallecido fue identificado como el soldado profesional Edwin Julián Ñáñez Vélez.

“Infortunadamente un soldado, tenemos que reportarlo, es asesinado producto de una tarea táctica que estaban desarrollando en medio de una confrontación armada. Estaba de último el soldado dentro del movimiento y fue afectado por un proyectil, una bala enemiga que acaba con la humanidad del soldado”, detalló el general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca.

El operativo contra las disidencias de las FARC se dio con el fin de recuperar el control territorial sobre la zona.

Respecto a la muerte de los doce presuntos disidentes, el general Mejía afirmó que “hemos dado cuenta cómo llegan a las entidades y a los hospitales veredales y municipales miembros de estas estructuras de la Carlos Patiño, muertos producto de los combates. Se habla de una decena de criminales allá fallecidos a través de las estructuras, de los combates que hemos realizado durante esta jornada de 72 horas, muchos heridos”.

Los combates en Cauca también han provocado el desplazamiento de más de 20 familias, “alrededor de 48 personas, motivo por el cual insistimos en el llamado que hacemos a todos los actores armados para que saquen a la población civil de este conflicto”, indicó Daniel Molano, defensor regional del Pueblo en el departamento.

El enfrentamiento con las disidencias de las FARC se da días después de que Salomé Mosquera, de solo 3 años, fuera alcanzada por una bala en medio de combates entre ese grupo ilegal y el Ejército. Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2023 en la vereda La Esperanza, en el centro poblado San Miguel, jurisdicción de La Plata, Huila.

Marly Tatiana Mosquera, madre de la pequeña, comentó que no estuvo en el momento de la tragedia, pues se encontraba fuera de casa realizando unos trámites para el bautismo de su otro hijo.



“Llegué a mi casa, miré a los soldados y vi mucha gente. Pensé que algo había pasado y me dijeron que a la niña la tenían en un carro particular para traerla a La Plata. Yo me subí y mi esposo decía que la niña venía con signos, que él se los sentía”, aseguró.

“Cómo los voy a perdonar si me quitaron una parte del corazón”, agregó.