Asalto masivo a pasajeros de bus intermunicipal en recta Palmira - Cali

Mientras viajaban de Palmira a Cali, 28 pasajeros de un bus intermunicipal fueron asaltados por delincuentes, quienes los despojaron de dinero, maletas y celulares. El hecho se registró este jueves hacia las 5:00 a. m.

"Se levantaron de las sillas cuatro hombres y empezaron a intimidar al conductor. Inmediatamente, procedieron a robarse los celulares, los maletines de los hombres que venían a trabajar hacia Cali, se robaron dinero en efectivo, la gente quedó sin un peso en el bolsillo. Igualmente, el conductor quedó sin dinero, casi no pudo pagar el peaje", contó Claudia Quintero, víctima del hurto.

Por su parte, Isidoro López, otro de los pasajeros afectados, señaló que logró identificar a los asaltantes, todos de tez morena. "Era uno gordo y tres delgados. Me dijeron que no los mirara, yo me giré, me querían quitar mi dinero y como pude saqué el billetico que tenía para poderme transportar nuevamente", dijo.

Por espacio de varios minutos, el vehículo afiliado a la empresa Expreso Palmira se quedó en la carretera esperando la ayuda de las autoridades, las cuales ya adelantan la búsqueda de los autores materiales del masivo asalto.