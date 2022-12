Asesinan a antiguo líder de barra Barón Rojo Sur, de América de Cali

Foto: cortesía

El comandante de la Policía de Cali, general Hugo Casas, confirmó este jueves que Yeison Johany Jaramillo Martínez, antiguo líder de la barra brava del América llamada Barón Rojo Sur, fue asesinado en el barrio Ciudad Córdoba, oriente de capital del Valle del Cauca.

La víctima de 33 años, oriunda de Cartago, norte del departamento, y conocida como alias 'Toyota', formó parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía por un proceso de microtráfico.

Publicidad

“Desde hace unos seis meses, Yeison Jaramillo no hacía parte de las barras. Tenía medida de protección de la Fiscalía, estuvo en Bogotá y la rechazó, por lo que volvió a Cali. Los hechos no obedecen a temas de barras, sino a un posible ajuste de cuentas por una situación que sucedió, aproximadamente, hace unos tres meses”, manifestó el general Hugo Casas.

El oficial agregó que dos personas identificadas como alias ‘J’ y ‘Rulfo’ son sospechosas del crimen registrado en la carrera 47D con calle 54D durante la tarde del pasado 1 de febrero.

“Parece que una persona inicialmente citó al ahora occiso y, allí, fue ultimado por estos dos sujetos. Se sospecha de estas personas por lo que estamos trabajando con la Fiscalía para descartar o confirmar la vinculación de estos alias al proceso”, agregó el general Casas.

Por su parte, la familia de antiguo líder del Barón Rojo Sur asesinado dice que el Estado lo dejó solo, porque la información que le proporcionó durante seis meses a la justicia fue clave para lograr la captura de varios integrantes de una banda criminal dedica al tráfico de estupefacientes.

Publicidad

"Denuncio a la misma justicia porque mi hijo les colaboró hasta lo máximo. Me le negaron el derecho a la vida y la fiscal no me le firmó la salida del país, después que les entregó en bandeja de plata a la bacrim y ya están presos", dijo la madre de la víctima.

Yeison Jaramillo hacía trabajo social en el oriente de Cali, donde resocializaba jóvenes que estaban en la drogadicción a través de la entrega de libros para que se acercaran a la lectura. También hizo parte de programas sociales con el Gobierno local y el Ministerio de Cultura.