Asesinan a dos líderes comunitarios cuando salían de reunión sobre sustitución de cultivos ilícitos

Tras los hechos, las autoridades se vieron obiligadas a realizar un consejo de seguridad extraordinario. Ya avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

Cuando salían de presidir una reunión en Guapi, costa Pacífica del Cauca, donde se socializaba el tema de sustitución de cultivos ilícitos, hombres armados acribillaron a Jhonatan Cundumí y Orlando Gruesso Obregón.

“Orlando era uno de los referentes de la Marcha Patriótica en este municipio, tenía bastante reconocimiento, llevaba bastantes años haciendo su activismo por la defensa de los derechos de las comunidades de la costa Pacífica”, afirmó Deiby Hurtado, defensor derechos humanos.

Las autoridades del departamento se desplazaron hasta la costa pacífica del cauca para adelantar un consejo de seguridad extraordinario.







Foto: Tercera División del Ejército



“Nosotros iniciamos conjuntamente todos los esfuerzos para que exista el esclarecimiento de los hechos que acontecieron con la muestre de estos dos hombres de la costa Pacífica caucana y, asimismo, establecer medidas excepcionales”, dijo Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca.

Ante estas situaciones, el comandante de la Tercera División del Ejército, general Jorge Romero, dijo que no solo se hace presencia institucional con fuerzas militares y demás organismos de seguridad para ejercer control del territorio, “sino con gobernantes para traer propuestas sociales”.

“Lastimosamente, la política que tiene la institucionalidad no obedece realmente a las políticas que se necesitan, porque, en la mayoría de los casos, la situación es más fuerza pública y está respuesta no ha solucionado la problemática para los líderes”, anotó Deiby Hurtado.

Según los defensores de derechos humanos, cuatro líderes comunitarios han sido asesinados en lo corrido de 2018 en el Cauca.