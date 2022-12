Asesinan a gestor de paz de la barra de América de Cali Barón Rojo

En el ataque sicarial que se presentó en el barrio Las Acacias, oriente de Cali, hacia las 10:30 p.m. del miércoles 24 de febrero, murió Richard Zamora, gestor de paz de uno de los grupos de la barra Barón Rojo del América de Cali.

“De acuerdo con lo que hemos podido investigar, indagar u establecer, efectivamente éste ataque fue dirigido contra esta persona”, manifestó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali.

Cuando los sicarios le dispararon a la víctima, que se transportaba en un vehículo particular, una bala perdida le ocasionó una grave herida al conductor de un bus del MIO, que pasaba por el lugar. El empleado fue identificado como Jorge Pavón, quien permanece en una clínica de la ciudad.

“Realmente fue un caso fortuito, esperamos que el conductor se recupere, estaba próximo a ser atendido quirúrgicamente, se encontraba muy hinchado, estamos muy pendientes”, dijo Juanita Concha, directora de Operaciones de Metrocali.

La Policía adelanta la investigación para identificar a los sicarios que habrían escapado del sitio en una moto de alto cilindraje.

“Hemos podido establecer que no obedece a enfrentamientos entre barras sino a un problema que hay al interior de la misma barra a la que pertenecía el ahora fallecido, ya venimos adelantando la correspondiente investigación”, agregó el general Ramírez.

En el incidente, otro sujeto que se encontraba en el vehículo particular junto con el gestor de paz de la barra, logró escapar del sitio, en medio del ataque.

