Asesinan a hombre al interior de una tienda de abarrotes de la que era dueño

De acuerdo con las autoridades, esta persona perteneció hace unos años a una mesa de víctimas y se investiga si habría recibido amenazas en su contra.

El hecho ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en el barrio La Independencia de Tuluá, en Valle del Cauca. El dueño del establecimiento, identificado como José Arled Muñoz Giraldo, fue asesinado en el sitio.

"Dos sujetos en una motocicleta llegan hasta una tienda de abarrotes en la que desempeñaba su actividad comercial una persona que en el pasado ejerció un liderazgo y perteneció a fundaciones de carácter social. Un sujeto desciende de la motocicleta e impacta en una oportunidad con arma de fuego al ciudadano", explicó Carlos Quitián, secretario de Gobierno del municipio.

El funcionario indicó que, tras ser perpetrado el crimen en la noche del miércoles 26 de junio, Muñoz Giraldo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial local, donde recibió atención médica especializada, pero, falleció en la madrugada de este jueves.

Quitián sostuvo que en el SPOA se verificó que esta persona tenía antecedentes como víctima de lesiones personales y también de hurto, en 2002 y 2010, respectivamente. "Posteriormente (entre 2016 y 2017) hizo parte de la Mesa Municipal de Víctimas, pero se había retirado para dedicarse a su negocio".

El secretario dijo que los familiares del hoy fallecido aseguraron que no tenía algún tipo de amenazas por extorsión relacionada a su actividad comercial o de alguna otra característica.

"El único inconveniente, que incluso no puede revestir un tipo de amenaza, pero que nos manifiesta su esposa, es que aproximadamente hace tres meses él despidió a uno de sus trabajadores, porque lo encontró hurtando elementos de la tienda de abarrotes y, posiblemente, terminó en una enemistad con este ciudadano", añadió Quitián.

Sin embargo, el funcionario destacó que se adelantan investigaciones, pues otras informaciones señalan que la víctima sí habría sido blanco de intimidaciones, de las que no tenían conocimiento autoridades, pues no fueron reportadas a las mismas.

"A través de personas de la Mesa Municipal de Víctimas han dicho que, presuntamente, el ciudadano había presentado algunas amenazas en contra de su vida, las cuales nosotros desconocemos y estamos averiguando antecedentes", puntualizó.

Por su parte, el coronel Javier Navarro, comandante de Policía del Valle del Cauca, expresó que se creó un grupo de tareas conjuntas entre esta institución y la Fiscalía.

"Es importante aclarar que la Policía Nacional, ni ninguna institución, tenía denuncias formales por amenazas. Sin embargo, el caso ha sido priorizado y, de presentarse alguna denuncia que no haya sido puesta en conocimiento, direccionaremos los esfuerzos para esclarecer este hecho", afirmó el oficial.

Navarro también señaló que por el momento no se puede hablar de alguna hipótesis del crimen, ni afirmar que los móviles del mismo tengan alguna relación derivada de la condición de liderazgo de Muñoz Giraldo, quien tenía 54 años de edad.