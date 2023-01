Asesinan a hombre de 33 años afuera de popular centro comercial donde trabajaba

La víctima falleció tras ser trasladada a un centro asistencial. El agresor huyó en una motocicleta.

Indalecio Medina Bermúdez, de 33 años, fue atacado con arma de fuego afuera de un reconocido centro comercial ubicado sobre la carrera 80 entre calles 13 y 11A en el sur de Cali.

“Trabajaba en un local de celulares, salió a fumarse un cigarrillo, él estaba con amigo. Llegó un tipo negro, alto, de más o menos 27 años, a pie y le pegó cuatro tiros en la cabeza”, afirmó Iliana Medina Bermúdez, hermana de la víctima.

La familiar aseguró que el agresor, una vez cometió el ataque, salió corriendo y huyó en una motocicleta, mientras que su hermano fue trasladado a una clínica.

“El amigo que estaba con él lo llevó en un carro a la Clínica Amiga, donde le hicieron reanimación, pero luego no mostró actividad cerebral, los órganos le empezaron a fallar y falleció hacia las 9:00 de la noche”, explicó la pariente, tras anotar que el ataque ocurrió hacia las 6:00 p. m.

Asimismo, Iliana Medina sostuvo que su familia no se explica el motivo por el cual su hermano fue asesinado, pues no tenía enemigos y tampoco registraba amenazas.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del establecimiento y la zona para identificar al responsable de este asesinato, registrado el pasado miércoles 21 de marzo, y dar con su paradero.



