Asesinan a indígena por dos arrobas de café en zona rural de Morales, Cauca

Melida Cucuñame de 25 años, de la etnia Páez, salió de su casa en busca de un hombre que minutos antes le había robado dos arrobas de café. Cuando lo encontró, el señalado no tuvo reparo en propinarle dos heridas mortales con arma blanca, según relató el esposo de la víctima.

“Ella se lo encontró, seguro tuvieron un alguna discusión y, al verse descubierto, la asesinó”, manifestó Ángel Campo, esposo de la mujer asesinada.

El esposo, quien acompañó el féretro de la mujer hasta la sede de Medicina Legal, dijo que ella era una humilde ama de casa, dedicada a su familia.

“Siempre estaba conmigo en las buenas en las malas y era una persona que no le hacía mal a nadie, me duele mucho que le hayan hecho eso a mi esposa y más que el hombre que la asesinó era como vecino”, contó Campo.

Silvio Villegas, alcalde de Morales, dijo que el responsable de este crimen fue capturado por la guardia indígena. De acuerdo con la legislación propia, será juzgado por la comunidad.

“Ellos van a juzgar a la persona que ya tienen detenida, ellos actuaron muy rápidamente y estamos pendientes de cómo va a ser ese juicio”, afirmó.

El Mandatario municipal indicó que, una vez, el implicado sea juzgado, este será trasladado a una cárcel estatal.