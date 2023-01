Asesinan a joven y dejan el cuerpo envuelto en una cobija frente a un hospital

Las autoridades señalaron que el cadáver fue encontrado en horas de la madrugada.

Hacia las 3:00 de la mañana del pasado domingo 13 de enero, las autoridades hallaron el cuerpo de un joven de 27 años de edad frente al Hospital Universitario del Valle, ubicado en el sur de Cali. La víctima se encontraba envuelta en una cobija.

“El cadáver es dejado en el HUV, lo encuentra el comandante de la Estación El Lido porque es avisado que dejaron un cuerpo frente al hospital. Acude al sitio y efectivamente encuentra el cadáver”, indicó el coronel Rónald Coy, comandante operativo de la Policía de Cali.

El oficial anotó que el cuerpo supuestamente fue trasladado hacia el lugar en un taxi y que, una vez llegó la Policía, una tía y un primo de la víctima ya se encontraban allí.

“Argumentan que hacen un tiempo recibieron una llamada haciendo unas exigencias que la familia no pudo cumplir y que, si no cumplían, se lo iban a asesinar y que los delincuentes habían llamado para decirles que se lo iban a dejar ahí en el HUV, porque no cumplieron”, afirmó el coronel.

De acuerdo con el oficial, esta versión de la familia, que no dio claridad de las exigencias, es la primera hipótesis con la que se inició la investigación para hallar a los responsables y establecer si la muerte ocurrió realmente en dichas circunstancias o si los móviles del hecho obedecen a otra situación.

“Muere a causa de un golpe contundente con un objeto sólido y el golpe lo tiene en la parte trasera de la cabeza”, indicó el comandante operativo de la Policía de Cali, tras señalar que la víctima supuestamente había desaparecido dos días atrás.

Mientras la víctima fue identificada como Robert Alberto Martínez Sánchez, Sijín y Fiscalía adelantan la investigación correspondiente para esclarecer el homicidio.