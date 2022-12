Asesinan a líder comunal en Cali cuando intentó convencer a unos jóvenes de no cometer un atraco

La víctima es un hombre de 48 años. El lamentable caso ocurrió en una tienda del oriente de la capital del Valle del Cauca.

El líder comunal llegó al establecimiento, ubicado en el barrio Desepaz, donde unos jóvenes, uno de ellos menor de edad, pretendían cometer un atraco.

Al presenciar el hecho, según testigos, esta persona quiso poner en práctica su rol como conciliador, pero el menor le disparó y le causó la muerte.

“Para mí, fue un acto de valentía y es muy admirable, porque, en realidad, él estaba apuntando era al señor de la tienda y él, por tratar de conciliar, fue que le dispararon. La bala le quedó cerca al pulmón, lo atravesó, le salió por la parte de atrás y le alcanzó a dañar varias arterias”, dijo la hija de la víctima.

El hombre asesinado durante los hechos ocurridos el pasado sábado 6 de mayo fue identificado como Jáider Jiménez. Se desempeñaba como conciliador en el sector de Desepaz.

"Era una persona que conciliaba todos los problemas. Lastimosamente, en un hurto que pretendían hacer a un establecimiento comercial, él quiso conciliar, no fue posible, la persona no medió con Jáider y, lastimosamente, le impactaron un tiro”, afirmó Julián Alberto Núñez, presidente de la Junta de Acción Comunal.

A pesar de que el menor fue identificado, la Policía indicó que no se puede judicializar, por lo que quedará libre.

“Es un muchacho de 12 años, el cual, por sus condiciones, presenta inimputabilidad”, sostuvo el coronel Germán Muñoz Díaz, comandante del Distrito 4 de Policía Los Mangos en Cali.