Asesinan a parapentista en Cali que se rehusó a que le robaran su celular

Un reconocido parapentista de 37 años llegó con un amigo a su casa, en el barrio San Antonio, sur de Cali, cuando un hombre armado llegó en una motocicleta e intentó robarles sus celulares.

Al parecer, el deportista Juan Manuel Alzate se opuso al robo, forcejeó con el ladrón, este le disparó tres veces y huyó.

“Los sorprendió con una pistola. Él, desafortunadamente, reaccionó de una manera que se hace en una fracción de segundo y, lamentablemente, encontró la muerte”, manifestó Johannes Van Beem, vecino del sector.

Luego de varios minutos del hecho, la ambulancia no llegó para brindarle los primeros auxilios a la víctima por lo que fue llevado al Hospital Universitario del Valle, HUV, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Cuando llegamos al hospital, lo montamos en la silla, lo entramos urgencias, el doctor dijo que ya no había nada que hacer, que ya no tenía signos”, agregó Orlando Piedrahita, vecino.

La Policía de Cali consiguió identificar al presunto delincuente, gracias a las descripciones entregadas por los testigos.

“El compañero de la víctima reconoció al sujeto, estamos efectuando unos retratos hablados mirando los medios tecnológicos para el desarrollo de la investigación”, dijo el mayor Jhon Jairo Vargas, comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali.

Según las autoridades, existe un video en el que quedó grabado el crimen del deportista, que además tenía una empresa de turismo donde ofrecía vuelos en parapente.