Asesinan a policía de estación Fray Damián, en el centro de Cali

El patrullero de la Policía Metropolitana de Cali, Nicolás Montoya murió tras recibir 19 puñaladas en hechos aún no esclarecidos por las autoridades.

Montoya Martínez, de 23 años y natural de Medellín, se desempeñaba como conductor en la estación Fray Damián, ubicada en el centro de Cali.

Investigadores del caso afirmaron que el uniformado no llegó a trabajar este viernes, por lo que mandaron a buscarlo a su apartamento, ubicado frente a la estación donde trabajaba, donde lo encontraron desnudo en su habitación boca abajo.

El joven patrullero fue hallado con 19 puñaladas alrededor de su cuello, en su pecho y espalda.

Según versión de la Policía, su compañera sentimental era una mujer de 50 años, administradora del edificio donde la víctima residía y quien manifestó haber salido temprano de la casa a una cita médica, por lo que no sabía lo que le había sucedido a su pareja.

La mujer fue detenida, debido a que es la principal sospechosa, mientras que la investigación del caso fue asumida por la Dijín de la Policía de Cali.