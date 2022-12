Asesinan en Cali a joven que había salido del Centro de Formación Valle del Lili

En el barrio El Retiro, en el oriente de Cali, un joven de 19 años, que pagaba una condena de cinco años por homicidio en el Centro de Formación Valle del Lili fue asesinado, según las autoridades, por sicarios que se movilizaban en moto.

La directora encargada regional Valle del ICBF, Leonor Estrada Ospina, afirmó que “el joven no llegó a la institución educativa, se fue hacia El Retiro, desde una moto le dispararon al joven, dos impactos en el cráneo, fue recogido por la Policía, se le prestaron primeros auxilios”.

Habitantes del sector se mostraron consternados por lo sucedido.

“Yo no lo había visto jamás, no sé de donde es, donde vive, primer vez que lo vine a ver”, aseguró una habitante del sector.

La directora encargada del ICBF aseguró que el joven no había cumplido con los requisitos de seguridad exigidos por el centro de formación.

“El joven de 19 años había entrado por homicidio, por buen comportamiento el Juez tercero le había otorgado salir a estudiar, el chico estaba sancionado a cinco años, había cumplido tres, le faltaban dos”, dijo Estrada.

Según información de la Personería de Infancia y Adolescencia de Cali, una vez se supo de la muerte del muchacho, al interior del centro de formación, se presentó un motín en el que se fugaron tres internos, todos mayores de edad.

“La gran mayoría de los jóvenes son mayores de edad, aproximadamente 150 son adultos, de los 367 que están internos en el centro, estamos hablando de que en seis meses o un año la gran mayoría serán adultos”, concluyó Edward Hernández, personero de Infancia y Adolescencia de Cali.

En este momento, las autoridades investigan este caso para poder esclarecer las causas del homicidio.