Así cayó ‘la Patrona’, la peligrosa mujer catalogada como jefe del Nuevo Cartel del Norte del Valle

La infiltración de un grupo de mujeres fue clave para dar con la captura de la también conocida como alias 'la Flaca'.

Sin palabras quedó durante su captura alias ‘la Patrona’ o ‘la Flaca’, la mujer que para las autoridades, por casi una década, ordenó una docena de homicidios y pretendió apoderarse del microtráfico en por lo menos cinco departamentos, a través del llamado Nuevo Cartel del Norte del Valle.

Llegar hasta su escondite no fue fácil. Agentes de la Sijín de Armenia infiltraron su organización y, después de casi un año, establecieron que alias ‘la Patrona’ estaba escondida en zona rural de Alcalá, norte del Valle del Cauca.

Sobre un plano ubicaron su vivienda y la marcaron con el número 1 como principal objetivo. Pero ella no estaba sola, la cuidaban cerca de diez familiares, ubicados en viviendas desde donde controlaban los ingresos y salidas de personas del sector.

Los uniformados marcaron la ubicación de las otras casas en el plano, con los números del dos al seis. Toda esa información se la entregaron a un grupo especial de inteligencia femenino.

“Necesitamos saber cuántas personas viven en cada casa, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres”, se escucha decir en un video de las autoridades que hace parte de la investigación.

Disfrazadas de encuestadoras, entraron a los sitios. Allí, descubrieron y fotografiaron el lugar donde se concentraban algunos de sus sicarios, a la espera de una orden de ‘la Patrona’ para ejecutar a alguna víctima en cualquier parte del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío o Tolima.

“Esta organización está relacionada con once homicidios cometidos en el Eje Cafetero, entre ellos uno muy importante cometido contra el docente José Fernando Vargas Toros. También está vinculada con un crimen que se cometió en Cartago, el año anterior”, dijo el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional.

Vea también:

Cayó ‘la Patrona’ que tenía como objetivo volver a crear el temido cartel del norte del Valle Además, obtuvieron la primera foto que se conocía hasta el momento de alias ‘la Patrona’, pues solo la conocían sus familiares y algunos de sus correos humanos.

“El tráfico de estupefacientes lo hacían en tarros de leche de marcas reconocidas”, señaló el general Atehortúa.

La misma persona que les entregó la primera fotografía que la Policía tenía de ‘la Patrona’ tras un año de investigación les reveló impactantes datos de los nexos de esta mujer con importantes políticos de cuatro departamentos, que se darán a conocer en la segunda fase de este operativo.

"Nidia, alias ‘la Flaca’, puede llegar a tener tanto poder como el de permear entidades del Estado a través de la corrupción”, señaló un investigador del grupo élite contra el crimen organizado de la Sijín en Armenia.

También identificaron a los más peligrosos traficantes y sicarios de confianza de ‘la Patrona’, como alias ‘Tazmania’, ‘Moya’ y ‘Macuá’. Varios de ellos se escuchan en una interceptación planeando el asesinato de dos jóvenes que estaban vendiendo droga en su zona.

Alias 'Moya': Uno dizque de camisa azul y gorra y uno de camisa verde.

Alias 'Nariz': ¿Hay luz verde pa’ matarlo?

Alias 'Moya': mate a esos #$%&, sáquele los ojos.

Así descubrieron que la red de alias ‘la Patrona’ tenía a su servicio cerca de 100 personas, incluidos integrantes del ELN y disidentes de las FARC, que le trabajaban para lograr convertirse, aseguran, en la patrona del Nuevo Cartel del Valle del Cauca.