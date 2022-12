Así descubrieron los cuerpos de 2 mujeres en Yumbo que llevaban 12 horas muertas

Las dos mujeres fueron asesinadas con arma blanca dentro de una casa ubicada en el barrio Belalcázar, de Yumbo, municipio del sur del Valle del Cauca. La entrada a la vivienda no presentaba signos de violencia.

“Esta información es suministrada por una persona a que, al notar que no contestaban a la puerta, ingresa y halla los dos cuerpos en el interior. La casa se encuentra bastante revolcada y la primera hipótesis es un posible hurto que se estaría cometiendo en este caso”, indicó el coronel Henry Jiménez, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

Se trata de Nilsa Cecilia Ramos, de 54 años y madre del concejal Andrés Eduardo Cruz, y de Otilia Cocuñame, de 74 y allegada del presidente del Concejo, Carlos Alberto Sánchez. El hecho causó consternación y rechazo entre los vecinos.

“Muy terrible ver que este pueblo como como se ha vuelto de inseguro. Sinceramente, no sabemos qué pasa. Las autoridades hacen lo que pueden pero no sé, parece que el mal nos está ganando”, afirmó Vilma Vivas, amiga de las mujeres.

Asimismo, Marlene Sepúlveda, otra amiga de las víctimas, indicó que no se explican “por qué siendo gente tan buena, no tan conocida, les haya pasado esta cosa tan horrible”.

Entretanto, concejales de Yumbo señalaron que la ola de inseguridad en la localidad es creciente. “Son yumbeñas y la gente yumbeña está sufriendo de esta inseguridad que es en todo el país, pero en Yumbo se está sintiendo más”, dijo el edil John Jairo Santamaría.

Según los primeros informes de criminalística, las dos mujeres llevaban cerca de doce horas de haber sido asesinadas cuando los cuerpos fueron descubiertos en horas de la tarde del pasado martes 13 de diciembre.