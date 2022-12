Así engañó hombre a familia de su expareja para raptar a su hijo y exigirle favores sexuales a ella

El sujeto, quien también le pedía dinero a la mujer, fue capturado por las autoridades en Cali. Familiares contaron cómo ocurrió el secuestro y la extorsión.

El hombre llegó a la casa de su expareja en Buga y, con engaños, se llevó al hijo de la mujer. Así lo denunció la tía del menor, encargada de su cuidado.

“’¿Será que usted me puede prestar el niño que es que donde mi patrón me dijeron que me iban a regalar unos disfraces?’ Pues yo no le vi nada de malo porque él se lo había llevado ya varios domingos y me lo volvía a llevar a la casa”, afirmó una tía de la víctima.

Horas después, el sujeto comenzó a enviar mensajes de texto amenazando a su excompañera sentimental.

“Entonces, me dijo: ‘No tía, si él me está mandando audios que dice que se va a matar, que si yo no voy por el niño, que a la única que se lo entrega es a mí y que si yo no lo quiero ver vivo, entonces, se mata’”, comentó la familiar.

El coronel Wilson González, comandante de la Policía del Valle del Cauca, dijo que el sujeto empezó "a exigirle que regresara con él, que necesitaba dinero y que, por supuesto, una de las exigencias era que tuviera relaciones sexuales con él".

“Ella, inmediatamente, puso esta situación en conocimiento del Gaula y la Policía”, anotó el oficial.

Después de activar el plan de búsqueda e interceptar las llamadas, la Policía logró capturarlo y rescatar al niño, de tres años.

“Se procedió también a ubicar el equipo telefónico, el cual venía utilizando este individuo. Dio en la ciudad de Cali. Se ubicó a esta persona, que pretendía llevarse al menor hacia el sur del país”, explicó el coronel González.

El hombre fue llevado a audiencia al Palacio de Justicia en Buga y las víctimas esperan que pague por lo sucedido.