Así fue el trágico accidente del bus que se dirigía hacia Cali y donde murieron 4 personas

Entres las víctimas fatales hay un ciudadano ecuatoriano. Más de 20 personas resultaron heridas.

Parcialmente destruido quedó el bus después de salirse de la vía y rodar por un barranco a la altura del municipio de Puracé, en el Cauca.

Jorge Humberto Sánchez era uno de los pasajeros que viajaba desde Puerto Asís, Putumayo, hasta Cali. El hombre, que iba a disfrutar de sus vacaciones, no pudo llegar a su destino donde lo esperaba su familia.

“Yo sentí que el bus quedó como en las dos llantas de un lado, del lado derecho. Quedó en esas dos llantas, cuando cayó a la baranda y empezó a dar vueltas hacia abajo. Cuando yo reaccionó, estoy bien abajo del bus y no me acuerdo ni por dónde salí”, dijo Jorge Humberto Sánchez, herido.

En una curva de la vía que comunica a Popayán con Pitalito en el departamento del Huila, el conductor del vehículo pierde el control del bus, salta una baranda y finalmente cae hasta el abismo.

En el sitio murieron cuatro personas que salieron expulsadas del bus, según relató Eduardo Avirama, coordinador de la guardia indígena, que fue la primera en llegar a atender la emergencia.

“No se observaba mucho, solo los gritos de auxilio que pedían las personas. Entonces, se procedió a evacuar heridos en la ambulancia de la región y vehículos de algunos comuneros”, afirmó el líder indígena.





Fotos: Fredy Calvache | Noticiascaracol.com